Видео с текстом от ARRIVAL OF AUTUMN

ARRIVAL OF AUTUMN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Witness", которая взята из выхоядщего двадцать девятого марта на Nuclear Blast Records альбома "Harbinger". За сведение отвечал Jason Suecof (DEVILDRIVER, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, TRIVIUM), а мастеринг проводил Alan Douches (DARKEST HOUR, EVERY TIME I DIE, SUICIDE SILENCE).
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