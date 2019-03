сегодня



Видео с текстом от ARRIVAL OF AUTUMN



ARRIVAL OF AUTUMN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Witness", которая взята из выхоядщего двадцать девятого марта на Nuclear Blast Records альбома "Harbinger". За сведение отвечал Jason Suecof (DEVILDRIVER, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, TRIVIUM), а мастеринг проводил Alan Douches (DARKEST HOUR, EVERY TIME I DIE, SUICIDE SILENCE).



Трек-лист:



01. Hurricane On The Horizon



02. End Of Existence



03. Witness



04. The Horror



05. Old Bones // New Blood



06. Better Off Without



07. Symbiotic



08. An Omen Of Loss



09. The Endless



10. Apocalyptic























+0 -1









просмотров: 70