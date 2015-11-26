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Arrival of Autumn

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Видео с текстом от ARRIVAL OF AUTUMN



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ARRIVAL OF AUTUMN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Witness", которая взята из выхоядщего двадцать девятого марта на Nuclear Blast Records альбома "Harbinger". За сведение отвечал Jason Suecof (DEVILDRIVER, THE BLACK DAHLIA MURDER, ALL THAT REMAINS, TRIVIUM), а мастеринг проводил Alan Douches (DARKEST HOUR, EVERY TIME I DIE, SUICIDE SILENCE).

Трек-лист:

01. Hurricane On The Horizon

02. End Of Existence

03. Witness

04. The Horror

05. Old Bones // New Blood

06. Better Off Without

07. Symbiotic

08. An Omen Of Loss

09. The Endless

10. Apocalyptic



ARRIVAL OF AUTUMN: 'Witness' Lyric Video








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