11 апр 2019



Концертное видео ARRIVAL OF AUTUMN



ARRIVAL OF AUTUMN опубликовали концертное видео на "End Of Existence", песню из второго альбома Harbinger:



"Hurricane On The Horizon"

"End Of Existence"

"Witness"

"The Horror"

"Old Bones // New Blood"

"Better Off Without"

"Symbiotic"

"An Omen Of Loss"

"The Endless"

"Apocalyptic"

















+0 -1









просмотров: 144