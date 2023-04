сегодня



Новая песня ARRIVAL OF AUTUMN



"Ghosts", новая песня группы ARRIVAL OF AUTUMN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Kingdom Undone", выход которого запланирован на 26 мая на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:



- CD Jewel case

- T-shirt

- CD + T-shirt Bundle

- Orange/ Blue Swirl Vinyl



Трек-лист:



"Scars"

"Your Fiction"

"Trust"

"Ghosts"

"Hell Comes Home"

"One More Day"

"Liminal"

"Burn"

"Who The Masters Serve"

"Bury Me"

"Hallowed"







