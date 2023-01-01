Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 14
*XXV — бабка ягодка опять! 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
[= ||| все новости группы



*

Arrival of Autumn

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня ARRIVAL OF AUTUMN



zoom
"Ghosts", новая песня группы ARRIVAL OF AUTUMN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Kingdom Undone", выход которого запланирован на 26 мая на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:

- CD Jewel case
- T-shirt
- CD + T-shirt Bundle
- Orange/ Blue Swirl Vinyl

Трек-лист:

"Scars"
"Your Fiction"
"Trust"
"Ghosts"
"Hell Comes Home"
"One More Day"
"Liminal"
"Burn"
"Who The Masters Serve"
"Bury Me"
"Hallowed"

ARRIVAL OF AUTUMN Release New Single вЂњGhostsвЂќ




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 196

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом