Новое видео ARRIVAL OF AUTUMN



"Better Off Without", новое видео группы ARRIVAL OF AUTUMN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Harbinger", выпущенного Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Hurricane On The Horizon"

"End Of Existence"

"Witness"

"The Horror"

"Old Bones // New Blood"

"Better Off Without"

"Symbiotic"

"An Omen Of Loss"

"The Endless"

"Apocalyptic"





















просмотров: 340