Новое видео ARRIVAL OF AUTUMN



"Ghosts", новое видео группы ARRIVAL OF AUTUMN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kingdom Undone", выходящего 26 мая на Nuclear Blast Records. За оформление релиза отвечал Travis Smith.



Трек-лист:



01. Scars

02. Your Fiction

03. Trust

04. Ghosts

05. Hell Comes Home

06. One More Day

07. Liminal

08. Burn

09. Who The Masters Serve

10. Bury Me

11. Hallowed







