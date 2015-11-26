Новый альбом TRAUMA выйдет в феврале

Легендарная американская трэш-металлическая группа TRAUMA 15 февраля выпустит свой новый альбом "As The World Dies" на CD на Pure Steel Records. До этого альбом был выпущен в мае 2018 года усилиями группы.
Трек-лист:
“The Rage”
“From Here To Hell”
“As The World Dies”
“Gun To Your Head”
“Last Rites”
“Run For Cover”
“Asylum”
“Entropy”
“Cool Aid”
“Savage”
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