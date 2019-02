сегодня



Новый альбом TRAUMA выйдет в феврале



Легендарная американская трэш-металлическая группа TRAUMA 15 февраля выпустит свой новый альбом "As The World Dies" на CD на Pure Steel Records. До этого альбом был выпущен в мае 2018 года усилиями группы.



Трек-лист:



“The Rage”

“From Here To Hell”

“As The World Dies”

“Gun To Your Head”

“Last Rites”

“Run For Cover”

“Asylum”

“Entropy”

“Cool Aid”

“Savage”













