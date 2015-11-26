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Trauma

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10 фев 2019 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет в феврале

6 июн 2018 : 		 Видео с текстом от TRAUMA

17 апр 2018 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет в мае

28 июн 2017 : 		 Бывший басист TESTAMENT в TRAUMA

14 янв 2017 : 		 TRAUMA нашли гитариста

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22 мар 2015 : 		 Винил TRAUMA выйдет в апреле

23 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRAUMA

21 авг 2014 : 		 Новый басист TRAUMA

17 июн 2014 : 		 TRAUMA на PURE STEEL RECORDS

14 окт 2013 : 		 Переиздание альбома TRAUMA выйдет в октябре

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Новый альбом TRAUMA выйдет в феврале



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Легендарная американская трэш-металлическая группа TRAUMA 15 февраля выпустит свой новый альбом "As The World Dies" на CD на Pure Steel Records. До этого альбом был выпущен в мае 2018 года усилиями группы.

Трек-лист:

“The Rage”
“From Here To Hell”
“As The World Dies”
“Gun To Your Head”
“Last Rites”
“Run For Cover”
“Asylum”
“Entropy”
“Cool Aid”
“Savage”

TRAUMA вЂ“ Pure Steel Records To Issue As The World Dies Album On CD; Preorders Started





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