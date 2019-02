сегодня



Видео с текстом от TRAUMA



"From Here To Hell", новое видео с текстом от группы TRAUMA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "As The World Dies", выходящего 15 февраля на Pure Steel Records.



Трек-лист:



“The Rage”

“From Here To Hell”

“As The World Dies”

“Gun To Your Head”

“Last Rites”

“Run For Cover”

“Asylum”

“Entropy”

“Cool Aid”

“Savage”















+0 -0









просмотров: 254