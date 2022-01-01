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Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
28
YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж...
15
Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом
15
Новое видео KREATOR
14
Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук...
10
Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась
9
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Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER
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по
Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов»
28
YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж...
15
Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом
15
Новое видео KREATOR
14
Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук...
10
все новости группы
Trauma
США
Heavy Metal
Speed Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Trauma-USA/492674517461929
14 май 2022
:
Новый альбом TRAUMA выйдет летом
19 янв 2022
:
TRAUMA завершили запись
25 авг 2021
:
TRAUMA нашли вокалиста
16 окт 2020
:
Умер вокалист TRAUMA
30 май 2020
:
Новый альбом TRAUMA выйдет осенью
9 янв 2020
:
Видео с выступления TRAUMA
21 дек 2019
:
TRAUMA выступят в рамках 2020 Metal Hall Of Fame Gala
21 июн 2019
:
Видео с текстом от TRAUMA
14 фев 2019
:
Видео с текстом от TRAUMA
10 фев 2019
:
Новый альбом TRAUMA выйдет в феврале
6 июн 2018
:
Видео с текстом от TRAUMA
17 апр 2018
:
Новый альбом TRAUMA выйдет в мае
28 июн 2017
:
Бывший басист TESTAMENT в TRAUMA
14 янв 2017
:
TRAUMA нашли гитариста
13 апр 2016
:
TRAUMA выпустят ещё один новый альбом
27 июл 2015
:
TRAUMA нашли гитариста
22 мар 2015
:
Винил TRAUMA выйдет в апреле
23 янв 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома TRAUMA
21 авг 2014
:
Новый басист TRAUMA
17 июн 2014
:
TRAUMA на PURE STEEL RECORDS
14 окт 2013
:
Переиздание альбома TRAUMA выйдет в октябре
сегодня
Новый альбом TRAUMA выйдет летом
TRAUMA сообщили о заключении контракта с Massacre Records, на котором в конце августа состоится релиз нового материала.
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Рецензии
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Сообщений нет