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Новости
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 15
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*Новое видео KREATOR 14
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 10
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
*Новая песня SOULFLY 9
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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 15
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*Новое видео KREATOR 14
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 10
[= ||| все новости группы



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Trauma

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14 май 2022 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет летом

19 янв 2022 : 		 TRAUMA завершили запись

25 авг 2021 : 		 TRAUMA нашли вокалиста

16 окт 2020 : 		 Умер вокалист TRAUMA

30 май 2020 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет осенью

9 янв 2020 : 		 Видео с выступления TRAUMA

21 дек 2019 : 		 TRAUMA выступят в рамках 2020 Metal Hall Of Fame Gala

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от TRAUMA

14 фев 2019 : 		 Видео с текстом от TRAUMA

10 фев 2019 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет в феврале

6 июн 2018 : 		 Видео с текстом от TRAUMA

17 апр 2018 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет в мае

28 июн 2017 : 		 Бывший басист TESTAMENT в TRAUMA

14 янв 2017 : 		 TRAUMA нашли гитариста

13 апр 2016 : 		 TRAUMA выпустят ещё один новый альбом

27 июл 2015 : 		 TRAUMA нашли гитариста

22 мар 2015 : 		 Винил TRAUMA выйдет в апреле

23 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRAUMA

21 авг 2014 : 		 Новый басист TRAUMA

17 июн 2014 : 		 TRAUMA на PURE STEEL RECORDS

14 окт 2013 : 		 Переиздание альбома TRAUMA выйдет в октябре
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|||| сегодня

Новый альбом TRAUMA выйдет летом



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TRAUMA сообщили о заключении контракта с Massacre Records, на котором в конце августа состоится релиз нового материала.



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