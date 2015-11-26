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TRAUMA нашли вокалиста



TRAUMA сообщили о том, что Brian Allen стал новым вокалистом коллектива.



«Мы приветствуем появление в TRAUMA Brian'a Allen'a. Мы очень рады, что именно он стал нашим новым вокалистом, и с нетерпением ждем момента, когда сможем записываться и выступать на сценах по всему миру. Его очень рекомендовал наш продюсер Juan Urteaga после прискорбной кончины оригинального вокалиста Донни Хиллера. Нам не терпится выйти на сцену.





Новый альбом TRAUMA создавался во время пандемии 2020 года. Мы решили включить в него песни с более быстрыми тяжелыми риффами, взрывными ритмами, возможно, просто более современным подходом". Однако в сентябре 2020 года скончался наш вокалист, Донни Хиллер. Мы были потрясены этой трагедией. И хотя Дон хотел, чтобы группа продолжала существовать, мы почти отказались от этой идеи. Однако с помощью менеджмента и друзей мы решили двигаться дальше и даже создали материал с более тяжелым звучанием. Кроме того, с приходом вокалиста Brian Allen у группы появилось другое звучание, чему мы очень рады. У нас много планов и мы снова устремлены в будущее. Надеемся, что фэнам понравится то, что они смогут услышать в ближайшее время».







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