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Trauma

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25 авг 2021 : 		 TRAUMA нашли вокалиста

16 окт 2020 : 		 Умер вокалист TRAUMA

30 май 2020 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет осенью

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21 дек 2019 : 		 TRAUMA выступят в рамках 2020 Metal Hall Of Fame Gala

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от TRAUMA

14 фев 2019 : 		 Видео с текстом от TRAUMA

10 фев 2019 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет в феврале

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17 апр 2018 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет в мае

28 июн 2017 : 		 Бывший басист TESTAMENT в TRAUMA

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13 апр 2016 : 		 TRAUMA выпустят ещё один новый альбом

27 июл 2015 : 		 TRAUMA нашли гитариста

22 мар 2015 : 		 Винил TRAUMA выйдет в апреле

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21 авг 2014 : 		 Новый басист TRAUMA

17 июн 2014 : 		 TRAUMA на PURE STEEL RECORDS

14 окт 2013 : 		 Переиздание альбома TRAUMA выйдет в октябре
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TRAUMA нашли вокалиста



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TRAUMA сообщили о том, что Brian Allen стал новым вокалистом коллектива.

«Мы приветствуем появление в TRAUMA Brian'a Allen'a. Мы очень рады, что именно он стал нашим новым вокалистом, и с нетерпением ждем момента, когда сможем записываться и выступать на сценах по всему миру. Его очень рекомендовал наш продюсер Juan Urteaga после прискорбной кончины оригинального вокалиста Донни Хиллера. Нам не терпится выйти на сцену.


Новый альбом TRAUMA создавался во время пандемии 2020 года. Мы решили включить в него песни с более быстрыми тяжелыми риффами, взрывными ритмами, возможно, просто более современным подходом". Однако в сентябре 2020 года скончался наш вокалист, Донни Хиллер. Мы были потрясены этой трагедией. И хотя Дон хотел, чтобы группа продолжала существовать, мы почти отказались от этой идеи. Однако с помощью менеджмента и друзей мы решили двигаться дальше и даже создали материал с более тяжелым звучанием. Кроме того, с приходом вокалиста Brian Allen у группы появилось другое звучание, чему мы очень рады. У нас много планов и мы снова устремлены в будущее. Надеемся, что фэнам понравится то, что они смогут услышать в ближайшее время».

TRAUMA Announce New Singer BRIAN ALLEN; Work On New Album Underway



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