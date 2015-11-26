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Умер вокалист TRAUMA



Вокалист TRAUMA Донни Хиллер скончался после непродолжительной болезни. Этот факт подтвердили участники группы в социальных сетях группы:



«С невероятным прискорбием вынуждены сообщить о том, что наш брат Донни Хиллер скончался после непродолжительной болезни. Для всех это невероятный шок, и мы искренне сочувствуем семье Донни. Он был голосом TRAUMA с 1981 года, и его будет нереально заменить».







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