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*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
*Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в ... 33
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Trauma

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16 окт 2020 : 		 Умер вокалист TRAUMA

30 май 2020 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет осенью

9 янв 2020 : 		 Видео с выступления TRAUMA

21 дек 2019 : 		 TRAUMA выступят в рамках 2020 Metal Hall Of Fame Gala

21 июн 2019 : 		 Видео с текстом от TRAUMA

14 фев 2019 : 		 Видео с текстом от TRAUMA

10 фев 2019 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет в феврале

6 июн 2018 : 		 Видео с текстом от TRAUMA

17 апр 2018 : 		 Новый альбом TRAUMA выйдет в мае

28 июн 2017 : 		 Бывший басист TESTAMENT в TRAUMA

14 янв 2017 : 		 TRAUMA нашли гитариста

13 апр 2016 : 		 TRAUMA выпустят ещё один новый альбом

27 июл 2015 : 		 TRAUMA нашли гитариста

22 мар 2015 : 		 Винил TRAUMA выйдет в апреле

23 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRAUMA

21 авг 2014 : 		 Новый басист TRAUMA

17 июн 2014 : 		 TRAUMA на PURE STEEL RECORDS

14 окт 2013 : 		 Переиздание альбома TRAUMA выйдет в октябре
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Умер вокалист TRAUMA



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Вокалист TRAUMA Донни Хиллер скончался после непродолжительной болезни. Этот факт подтвердили участники группы в социальных сетях группы:

«С невероятным прискорбием вынуждены сообщить о том, что наш брат Донни Хиллер скончался после непродолжительной болезни. Для всех это невероятный шок, и мы искренне сочувствуем семье Донни. Он был голосом TRAUMA с 1981 года, и его будет нереально заменить».

DONNY HILLIER, Vocalist Of CLIFF BURTON



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