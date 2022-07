сегодня



Новое видео TRAUMA



"Walk Away", новое видео группы TRAUMA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Awakening, выходящего девятого сентября на Masacre Records:



"Walk Away"

"Ted Talks"

"Death Of The Angel"

"Meat"

"The River Red"

"Burn"

"Falling Down"

"Voodoo"

"End Of Everything"

"Blind"

"Death Machine"







