Новое видео IMMORTAL GUARDIAN



"Stardust", новое видео американской группы IMMORTAL GUARDIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Age Of Revolution", выпущенного 28 сентября прошлого года на M-Theory Audio.



Трек-лист:



“Excitare”

“Zephon”

“Aeolian”

“Trail Of Tears”

“Never To Return”

“Stardust”

“Hunters”

“Fall”

“State Of Emergency”

“Awake”













