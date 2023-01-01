Видео с текстом от IMMORTAL GUARDIAN

“Unite And Conquer”, официальное видео с текстом от группы IMMORTAL GUARDIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Unite and Conquer, выпущенного 27 октября:
“Ozona”
“Echoes”
“Roots Run Deep” feat. Ralph Scheepers
“Perfect Person”
“Divided We Fall”
“Lost In The Darkness” feat. Vicky Psarakis
“Southern Rain”
“Unite And Conquer”
“Un Dia A La Vez”
“Rise Of The Phoenix”
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