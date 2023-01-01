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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 32
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Immortal Guardian

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Видео с текстом от IMMORTAL GUARDIAN



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“Unite And Conquer”, официальное видео с текстом от группы IMMORTAL GUARDIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Unite and Conquer, выпущенного 27 октября:

“Ozona”
“Echoes”
“Roots Run Deep” feat. Ralph Scheepers
“Perfect Person”
“Divided We Fall”
“Lost In The Darkness” feat. Vicky Psarakis
“Southern Rain”
“Unite And Conquer”
“Un Dia A La Vez”
“Rise Of The Phoenix”




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