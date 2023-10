сегодня



Новое видео IMMORTAL GUARDIAN



"Rise Of The Phoenix", новое видео группы IMMORTAL GUARDIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Unite and Conquer, выходящего 27 октября:



“Ozona”

“Echoes”

“Roots Run Deep” feat. Ralph Scheepers

“Perfect Person”

“Divided We Fall”

“Lost In The Darkness” feat. Vicky Psarakis

“Southern Rain”

“Unite And Conquer”

“Un Dia A La Vez”

“Rise Of The Phoenix”







