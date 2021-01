сегодня



Новое видео IMMORTAL GUARDIAN



Вокалист IMMORTAL GUARDIAN опубликовал видео исполнения трека "Read Between The Lines", которая войдет в альбом Psychosomatic и будет выпущена 12 февраля на M-Theory Audio.



Трек-лист:



"Psychosomatic"

"Read Between The Lines"

"Lockdown"

"Phobia"

"Clocks"

"Self-Isolation"

"Goodbye To Farewells"

"Candlelight"

"Find The Reason"

"New Day Rising"







