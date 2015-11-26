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Новое видео IMMORTAL GUARDIAN



Вокалист IMMORTAL GUARDIAN опубликовал видео исполнения трека "Fall", оригинал которого вошел в альбом 2018 года Age Of Revolution. Новая работа коллектива, получившая название Psychosomatic, будет выпущена 12 февраля на M-Theory Audio.



Трек-лист:



"Psychosomatic"

"Read Between The Lines"

"Lockdown"

"Phobia"

"Clocks"

"Self-Isolation"

"Goodbye To Farewells"

"Candlelight"

"Find The Reason"

"New Day Rising"







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