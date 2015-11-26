Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

Вокалист IMMORTAL GUARDIAN опубликовал видео исполнения трека "Fall", оригинал которого вошел в альбом 2018 года Age Of Revolution. Новая работа коллектива, получившая название Psychosomatic, будет выпущена 12 февраля на M-Theory Audio.
Трек-лист:
"Psychosomatic"
"Read Between The Lines"
"Lockdown"
"Phobia"
"Clocks"
"Self-Isolation"
"Goodbye To Farewells"
"Candlelight"
"Find The Reason"
"New Day Rising"
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