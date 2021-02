сегодня



Гитарист ANGRA в новом видео IMMORTAL GUARDIAN



IMMORTAL GUARDIAN представили видео на композицию “Phobia”, в записи которой принимал участие гитарист ANGRA Marcelo Barbosa. Этот трек взят из альбома "Psychosomatic".



Трек-лист:



"Psychosomatic"

"Read Between The Lines"

"Lockdown"

"Phobia"

"Clocks"

"Self-Isolation"

"Goodbye To Farewells"

"Candlelight"

"Find The Reason"

