Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 96
*Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд... 56
*DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году 41
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 28
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 26
[= ||| все новости группы



*

Edenbridge

*



14 фев 2019 : 		 EDENBRIDGE выпустят новый альбом в этом году

13 дек 2017 : 		 Переиздание EDENBRIDGE выйдет зимой

28 ноя 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

18 мар 2017 : 		 Новый сингл EDENBRIDGE

14 фев 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

16 дек 2016 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

2 дек 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет зимой

2 июн 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет в 2017

15 апр 2015 : 		 Новый DVD EDENBRIDGE выйдет в мае

5 мар 2015 : 		 Трейлер нового DVD EDENBRIDGE

17 фев 2015 : 		 EDENBRIDGE выпустят 6DVD

12 ноя 2013 : 		 Переиздания альбомов EDENBRIDGE выйдут в ноябре

17 июн 2013 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

10 июн 2013 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

24 апр 2013 : 		 Детали нового альбома EDENBRIDGE

19 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

5 мар 2013 : 		 Новый басист EDENBRIDGE

21 фев 2013 : 		 EDENBRIDGE на SPV/STEAMHAMMER

8 янв 2013 : 		 EDENBRIDGE приступили к сведению

25 дек 2012 : 		 Название нового альбома EDENBRIDGE

3 окт 2012 : 		 EDENBRIDGE завершили запись оркестра

11 сен 2012 : 		 EDENBRIDGE завершили запись ударных

25 янв 2012 : 		 EDENBRIDGE работают над новым альбомом

17 июн 2010 : 		 Новое видeо EDENBRIDGE

10 июн 2010 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE
Показать далее
| - |
|||| сегодня

EDENBRIDGE выпустят новый альбом в этом году



*
zoom
*
* *
Австрийская группа EDENBRIDGE в этом году на Steamhammer/SPV выпустит свой 10-й студийный альбом, получивший название "Dynamind". Его запись уже началась.

EDENBRIDGE To Release Dynamind Album This Year; Recordings Underway



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


14 фев 2019, 12:35		Я уж забыл про них) Ладно, приятно, надо будет послушать!

Oloir


14 фев 2019, 15:51		А клипы с бешенными глазами вокалистки будут?)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 344

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом