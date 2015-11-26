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EDENBRIDGE выпустят новый альбом в этом году



Австрийская группа EDENBRIDGE в этом году на Steamhammer/SPV выпустит свой 10-й студийный альбом, получивший название "Dynamind". Его запись уже началась.









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