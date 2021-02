сегодня



Новое видео EDENBRIDGE



EDENBRIDGE 15 января на Steamhammer/SPV выпустили второй сборник лучшего материала, куда помимо песен с номерных альбомов вошли несколько ранее нереализованных треков:



CD1

"Higher"

"On The Other Side"

" Shiantara"

"Alight A New Tomorrow"

"Until The End Of Time"

"Shadowplay"

"The Greatest Gift Of All"

"Dynamind (Easter 2020 Version) *Previously Unreleased

"Brothers On Diamir"

"Paramount (Acoustic Version 2020) *Previously Unreleased

"Tauerngold"

"The Bonding"



CD2

"Live And Let Go"

"Mystic River"

"Myearthdream Suite (For Guitar And Orchestra)"

"The Moment Is Now"

"Skyline's End (Solitaire)

"The Memory Hunter"

"Remember Me"

"Inward Passage"

"Paramount"

"Higher (Acoustic Version 2020)" *Previously Unreleased

"Into A Sea Of Souls"

"Bon Voyage Vagabond"

"Eternity"

"Myearthdream"



Видео на "Higher (Acoustic Version 2020)" доступно ниже. http://www.edenbridge.org







просмотров: 289