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EDENBRIDGE завершили запись



EDENBRIDGE завершили запись нового альбома, получившего название "Dynamind", выход которого намечен на Steamhammer/SPV. Сведение материала начнётся на следующей неделе в Thin Ice Studios в Англии вместе с Karl'ом Groom'ом (THRESHOLD).











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