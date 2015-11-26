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Edenbridge

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9 апр 2019 : 		 EDENBRIDGE завершили запись

14 фев 2019 : 		 EDENBRIDGE выпустят новый альбом в этом году

13 дек 2017 : 		 Переиздание EDENBRIDGE выйдет зимой

28 ноя 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

18 мар 2017 : 		 Новый сингл EDENBRIDGE

14 фев 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

16 дек 2016 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

2 дек 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет зимой

2 июн 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет в 2017

15 апр 2015 : 		 Новый DVD EDENBRIDGE выйдет в мае

5 мар 2015 : 		 Трейлер нового DVD EDENBRIDGE

17 фев 2015 : 		 EDENBRIDGE выпустят 6DVD

12 ноя 2013 : 		 Переиздания альбомов EDENBRIDGE выйдут в ноябре

17 июн 2013 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

10 июн 2013 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

24 апр 2013 : 		 Детали нового альбома EDENBRIDGE

19 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

5 мар 2013 : 		 Новый басист EDENBRIDGE

21 фев 2013 : 		 EDENBRIDGE на SPV/STEAMHAMMER

8 янв 2013 : 		 EDENBRIDGE приступили к сведению

25 дек 2012 : 		 Название нового альбома EDENBRIDGE

3 окт 2012 : 		 EDENBRIDGE завершили запись оркестра

11 сен 2012 : 		 EDENBRIDGE завершили запись ударных

25 янв 2012 : 		 EDENBRIDGE работают над новым альбомом

17 июн 2010 : 		 Новое видeо EDENBRIDGE
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EDENBRIDGE завершили запись



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EDENBRIDGE завершили запись нового альбома, получившего название "Dynamind", выход которого намечен на Steamhammer/SPV. Сведение материала начнётся на следующей неделе в Thin Ice Studios в Англии вместе с Karl'ом Groom'ом (THRESHOLD).



EDENBRIDGE Completes Recording



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