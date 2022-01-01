"The Road To Shangri-La", новое видео EDENBRIDGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Shangri-La, выход которого намечен на AFM Records 26 августа:
"At First Light"
"The Call Of Eden"
"Hall Of Shame"
"Savage Land"
"Somewhere Else But Here"
"Freedom Is A Roof Made Of Stars"
"Arcadia (The Great Escape)"
"The Road To Shangri-La"
"The Bonding (Part 2)"
"The Bonding Overture"
"Alpha And Omega"
"The Eleventh Hour"
"Round And Round"
"The Timeless Now – Finale"
Shangri-La" приглашает преданного слушателя EDENBRIDGE в увлекательное музыкальное путешествие в мир безупречного симфо-металла. Одиннадцатый студийный альбом группы - это выверенный баланс между эмоциональной мистической атмосферой волшебства и тяжелыми, стремительными риффами, набор сложных и разнообразных композиций, опьяняющая и монументальная звуковая атмосфера.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет