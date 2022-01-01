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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 9
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Edenbridge

*



20 май 2022 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

25 мар 2022 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

2 мар 2022 : 		 EDENBRIDGE на AFM Records

2 июн 2021 : 		 Лидер EDENBRIDGE представит симфонию

14 фев 2021 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

10 янв 2021 : 		 Трейлер компиляции EDENBRIDGE

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

4 ноя 2020 : 		 Сборник EDENBRIDGE выйдет зимой

21 май 2020 : 		 EDENBRIDGE готовят сборник

12 апр 2020 : 		 Пасхальное видео от EDENBRIDGE

23 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

21 сен 2019 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

24 авг 2019 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

15 июн 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EDENBRIDGE

9 апр 2019 : 		 EDENBRIDGE завершили запись

14 фев 2019 : 		 EDENBRIDGE выпустят новый альбом в этом году

13 дек 2017 : 		 Переиздание EDENBRIDGE выйдет зимой

28 ноя 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

18 мар 2017 : 		 Новый сингл EDENBRIDGE

14 фев 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

16 дек 2016 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

2 дек 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет зимой

2 июн 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет в 2017

15 апр 2015 : 		 Новый DVD EDENBRIDGE выйдет в мае

5 мар 2015 : 		 Трейлер нового DVD EDENBRIDGE
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Новое видео EDENBRIDGE



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"The Road To Shangri-La", новое видео EDENBRIDGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Shangri-La, выход которого намечен на AFM Records 26 августа:

"At First Light"
"The Call Of Eden"
"Hall Of Shame"
"Savage Land"
"Somewhere Else But Here"
"Freedom Is A Roof Made Of Stars"
"Arcadia (The Great Escape)"
"The Road To Shangri-La"
"The Bonding (Part 2)"
"The Bonding Overture"
"Alpha And Omega"
"The Eleventh Hour"
"Round And Round"
"The Timeless Now – Finale"

Shangri-La" приглашает преданного слушателя EDENBRIDGE в увлекательное музыкальное путешествие в мир безупречного симфо-металла. Одиннадцатый студийный альбом группы - это выверенный баланс между эмоциональной мистической атмосферой волшебства и тяжелыми, стремительными риффами, набор сложных и разнообразных композиций, опьяняющая и монументальная звуковая атмосфера.




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