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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
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Edenbridge

*



2 мар 2022 : 		 EDENBRIDGE на AFM Records

2 июн 2021 : 		 Лидер EDENBRIDGE представит симфонию

14 фев 2021 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

10 янв 2021 : 		 Трейлер компиляции EDENBRIDGE

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

4 ноя 2020 : 		 Сборник EDENBRIDGE выйдет зимой

21 май 2020 : 		 EDENBRIDGE готовят сборник

12 апр 2020 : 		 Пасхальное видео от EDENBRIDGE

23 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

21 сен 2019 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

24 авг 2019 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

15 июн 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EDENBRIDGE

9 апр 2019 : 		 EDENBRIDGE завершили запись

14 фев 2019 : 		 EDENBRIDGE выпустят новый альбом в этом году

13 дек 2017 : 		 Переиздание EDENBRIDGE выйдет зимой

28 ноя 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

18 мар 2017 : 		 Новый сингл EDENBRIDGE

14 фев 2017 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

16 дек 2016 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

2 дек 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет зимой

2 июн 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет в 2017

15 апр 2015 : 		 Новый DVD EDENBRIDGE выйдет в мае

5 мар 2015 : 		 Трейлер нового DVD EDENBRIDGE

17 фев 2015 : 		 EDENBRIDGE выпустят 6DVD

12 ноя 2013 : 		 Переиздания альбомов EDENBRIDGE выйдут в ноябре
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|||| 2 мар 2022

EDENBRIDGE на AFM Records



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EDENBRIDGE сообщили о заключении контракта с AFM Records, на котором состоится релиз нового альбома.



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