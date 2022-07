сегодня



Новое видео EDENBRIDGE



"The Call Of Eden", новое видео EDENBRIDGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Shangri-La, выход которого намечен на AFM Records 26 августа:



"At First Light"

"The Call Of Eden"

"Hall Of Shame"

"Savage Land"

"Somewhere Else But Here"

"Freedom Is A Roof Made Of Stars"

"Arcadia (The Great Escape)"

"The Road To Shangri-La"

"The Bonding (Part 2)"

"The Bonding Overture"

"Alpha And Omega"

"The Eleventh Hour"

"Round And Round"

"The Timeless Now – Finale" http://www.edenbridge.org







