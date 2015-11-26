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Night Demon

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20 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON

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4 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON

29 июл 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза NIGHT DEMON

7 авг 2017 : 		 NIGHT DEMON запишут шоу в Кливленде

2 июл 2017 : 		 NIGHT DEMON записали кавер-версию BLACK SABBATH

10 апр 2017 : 		 Видео с текстом от NIGHT DEMON

5 мар 2017 : 		 Новое видео NIGHT DEMON

25 фев 2017 : 		 Новый альбом NIGHT DEMON выйдет весной

19 май 2016 : 		 Кавер-версия GOLDEN EARRING от NIGHT DEMON

8 ноя 2015 : 		 Новое видео NIGHT DEMON

2 май 2015 : 		 Новая песня NIGHT DEMON

23 фев 2015 : 		 Видео с текстом от NIGHT DEMON

15 янв 2015 : 		 Новое видео NIGHT DEMON

12 янв 2015 : 		 NIGHT DEMON о планах на новый альбом

5 дек 2014 : 		 Новая песня NIGHT DEMON

3 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома NIGHT DEMON

30 окт 2014 : 		 Новый альбом NIGHT DEMON выйдет в январе

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Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON



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Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Welcome To The Night"
"Hallowed Ground"
"Full Speed Ahead"
"The Howling Man"
"Heavy Metal Heat"
"Stranger In The Room"
"Screams In The Night"
"The Chalice"
"Darkness Remains"
"Night Demon"
"Wasted Years" (Iron Maiden cover)

NIGHT DEMON Live At Wacken Open Air 2018; HQ Video Of Full Set Streaming





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