Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON



Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Welcome To The Night"

"Hallowed Ground"

"Full Speed Ahead"

"The Howling Man"

"Heavy Metal Heat"

"Stranger In The Room"

"Screams In The Night"

"The Chalice"

"Darkness Remains"

"Night Demon"

"Wasted Years" (Iron Maiden cover)













