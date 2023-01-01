Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DOKKEN 37
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 18
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны» 14
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого» 14
*Размалёванных на концерт GHOST не пущать! 13
*Видео с выступления KK'S PRIEST 13
*Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана 12
*Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DOKKEN 37
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 18
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны» 14
[= ||| все новости группы



*

Night Demon

*



16 авг 2023 : 		 Новая книга NIGHT DEMON выйдет осенью

25 мар 2023 : 		 Новое видео NIGHT DEMON

24 фев 2023 : 		 Новое видео NIGHT DEMON

27 июл 2022 : 		 Новая песня NIGHT DEMON

18 фев 2022 : 		 Кавер-версия THIN LIZZY от NIGHT DEMON

27 янв 2022 : 		 Кавер-версия CIRITH UNGOL от NIGHT DEMON

3 янв 2022 : 		 Сборник синглов NIGHT DEMON выйдет весной

8 авг 2020 : 		 ULI JON ROTH в новом видео NIGHT DEMON

5 июл 2020 : 		 Новое видео NIGHT DEMON

6 июн 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHT DEMON

12 май 2020 : 		 Обучающее видео от NIGHT DEMON

4 май 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHT DEMON

30 апр 2020 : 		 Обучающее видео от NIGHT DEMON

17 апр 2020 : 		 Рассказ об издании NIGHT DEMON

4 апр 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHT DEMON

27 окт 2019 : 		 Концертный трек NIGHT DEMON

20 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON

2 ноя 2018 : 		 Новое видео NIGHT DEMON

4 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON

29 июл 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза NIGHT DEMON

7 авг 2017 : 		 NIGHT DEMON запишут шоу в Кливленде

2 июл 2017 : 		 NIGHT DEMON записали кавер-версию BLACK SABBATH

10 апр 2017 : 		 Видео с текстом от NIGHT DEMON

5 мар 2017 : 		 Новое видео NIGHT DEMON

25 фев 2017 : 		 Новый альбом NIGHT DEMON выйдет весной

19 май 2016 : 		 Кавер-версия GOLDEN EARRING от NIGHT DEMON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая книга NIGHT DEMON выйдет осенью



zoom
Первого сентября состоится релиз новой книги о NIGHT DEMON — "Life On The Run", фотографии к которой подготовил Sebastian Wilke.

NIGHT DEMON - Life On The Run Hardcover Book Available For Pre-Order; Includes Over 200 Previously Unpublished Photos




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 124

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом