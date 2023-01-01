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Новое видео DOKKEN
37
Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»
28
Боруссия грохнула IRON MAIDEN
27
DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит...
18
Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны»
14
UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого»
14
Размалёванных на концерт GHOST не пущать!
13
Видео с выступления KK'S PRIEST
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Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана
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Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой
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Фраза, имя группы
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Новое видео DOKKEN
37
Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»
28
Боруссия грохнула IRON MAIDEN
27
DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит...
18
Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны»
14
все новости группы
Night Demon
США
Heavy Metal
http://www.nightdemon.net/
Myspace:
http://www.myspace.com/nightdemonheavymetal
Facebook:
http://www.facebook.com/nightdemonband
16 авг 2023
:
Новая книга NIGHT DEMON выйдет осенью
25 мар 2023
:
Новое видео NIGHT DEMON
24 фев 2023
:
Новое видео NIGHT DEMON
27 июл 2022
:
Новая песня NIGHT DEMON
18 фев 2022
:
Кавер-версия THIN LIZZY от NIGHT DEMON
27 янв 2022
:
Кавер-версия CIRITH UNGOL от NIGHT DEMON
3 янв 2022
:
Сборник синглов NIGHT DEMON выйдет весной
8 авг 2020
:
ULI JON ROTH в новом видео NIGHT DEMON
5 июл 2020
:
Новое видео NIGHT DEMON
6 июн 2020
:
Видео с текстом от NIGHT DEMON
12 май 2020
:
Обучающее видео от NIGHT DEMON
4 май 2020
:
Видео с текстом от NIGHT DEMON
30 апр 2020
:
Обучающее видео от NIGHT DEMON
17 апр 2020
:
Рассказ об издании NIGHT DEMON
4 апр 2020
:
Видео с текстом от NIGHT DEMON
27 окт 2019
:
Концертный трек NIGHT DEMON
20 фев 2019
:
Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON
2 ноя 2018
:
Новое видео NIGHT DEMON
4 сен 2018
:
Профессиональное видео с выступления NIGHT DEMON
29 июл 2018
:
Фрагмент концертного релиза NIGHT DEMON
7 авг 2017
:
NIGHT DEMON запишут шоу в Кливленде
2 июл 2017
:
NIGHT DEMON записали кавер-версию BLACK SABBATH
10 апр 2017
:
Видео с текстом от NIGHT DEMON
5 мар 2017
:
Новое видео NIGHT DEMON
25 фев 2017
:
Новый альбом NIGHT DEMON выйдет весной
19 май 2016
:
Кавер-версия GOLDEN EARRING от NIGHT DEMON
8 ноя 2015
:
Новое видео NIGHT DEMON
2 май 2015
:
Новая песня NIGHT DEMON
23 фев 2015
:
Видео с текстом от NIGHT DEMON
15 янв 2015
:
Новое видео NIGHT DEMON
12 янв 2015
:
NIGHT DEMON о планах на новый альбом
5 дек 2014
:
Новая песня NIGHT DEMON
3 дек 2014
:
Трейлер нового альбома NIGHT DEMON
30 окт 2014
:
Новый альбом NIGHT DEMON выйдет в январе
сегодня
Новая книга NIGHT DEMON выйдет осенью
Первого сентября состоится релиз новой книги о NIGHT DEMON — "Life On The Run", фотографии к которой подготовил Sebastian Wilke.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет