Кавер-версия THIN LIZZY от NIGHT DEMON



NIGHT DEMON представили собственное прочтение композиции THIN LIZZY “The Sun Goes Down”. Этот трек взят из новой компиляции "Year Of The Demon", выходящей 25 марта на Century Media Records в следующих вариантах:



-Digital Album

-Ltd. CD Edition

-Black LP

-Silver LP [limited run: available at Nuclear Blast (100 units) and USA outlets (1000 units)]

-Lilac LP [limited run: available at CM Distro (500 units)]

-Sky Blue LP [limited run: band exclusive (300 units)]



Трек-лист:



“Empires Fall”

“Kill The Pain”

“Are You Out There”

“Vysteria”

“In Trance” (Scorpions cover, live feat. Uli Jon Roth)

“Fast Bikes” (LeGriffe cover)

“100 MPH” (Cirith Ungol cover feat. Tim Baker)

“The Sun Goes Down” (Thin Lizzy cover)

“Wasted Years” (Iron Maiden cover, live)

“Top Of The Bill” (Scorpions cover, live feat. Uli Jon Roth)

