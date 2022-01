сегодня



Сборник синглов NIGHT DEMON выйдет весной



NIGHT DEMON объявили о планах выпуска 25 марта компиляции синглов "Year Of The Demon", которая будет доступна на виниле и CD.



Трек-лист:



"Empires Fall" / "Fast Bikes" (Le Grife cover)

"Kill The Pain" / "100 MPH" (Cirith Ungol cover w/ Tim Baker)

"Are You Out There" / "The Sun Goes Down" (Thin Lizzy cover)

"Vysteria" / "Wasted Years" (Iron Maiden cover, recorded live at Beachland Ballroom, Cleveland, OH on December 2, 2017)

"In Trance" / "Top Of The Bill" (Scorpions covers performed w/ Uli Jon Roth, at the Markethalle, during Hell Over Hamburg festival on March 2, 2019)







