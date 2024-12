сегодня



Новое видео FRACTAL UNIVERSE



"The Seed Of Singularity", новое видео группы FRACTAL UNIVERSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Great Filters, выходящего 4 апреля на M-Theory Audio:



"The Void Above"

"The Great Filter"

"Causality's Grip"

"The Seed Of Singularity"

"The Equation Of Abundance"

"Specific Obsolescence"

"Dissecting The Real"

"Concealed"

"A New Cycle"











