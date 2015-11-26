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SCHATTENMANN подписали контракт с AFM Records



AFM Records подписали контракт с группой SCHATTENMANN,представляющей направление Neue Deutsche Härte с элементами готики, электроники и рока. Видео на дебютный сингл “Kopf durch die Wand” из нового альбома "Epidemie", который будет выпущен 5 июля, доступно для просмотра ниже.



Это будет вторая работа группы. Молодые музыканты уже отметились выступлениями в качестве группы поддержки у MEGAHERZ, UNZUCHT и FEUERSCHWANZ, а также на легендарном фестивале MERA LUNA.



Трек-лист альбома Schattenmann "Epidemie":



01. Schattenland

02. F.U.C.K.Y.O.U.

03. Schlag für Schlag

04. Epidemie

05. Wahrheit oder Pflicht

06. Ruf der Engel

07. Kopf durch die Wand

08. Schwarz = Religion

09. Gewissen

10. Darkroom

11. Nadel und Faden

12. Phantom







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