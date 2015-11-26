SCHATTENMANN подписали контракт с AFM Records

AFM Records подписали контракт с группой SCHATTENMANN,представляющей направление Neue Deutsche Härte с элементами готики, электроники и рока. Видео на дебютный сингл “Kopf durch die Wand” из нового альбома "Epidemie", который будет выпущен 5 июля, доступно для просмотра ниже.
Это будет вторая работа группы. Молодые музыканты уже отметились выступлениями в качестве группы поддержки у MEGAHERZ, UNZUCHT и FEUERSCHWANZ, а также на легендарном фестивале MERA LUNA.
Трек-лист альбома Schattenmann "Epidemie":
01. Schattenland
02. F.U.C.K.Y.O.U.
03. Schlag für Schlag
04. Epidemie
05. Wahrheit oder Pflicht
06. Ruf der Engel
07. Kopf durch die Wand
08. Schwarz = Religion
09. Gewissen
10. Darkroom
11. Nadel und Faden
12. Phantom
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