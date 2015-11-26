Новое видео SCHATTENMANN

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Schattenmann

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"Cosima", новое видео группы SCHATTENMANN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chaos", выходящего 5 ноября этого года на AFM Records.

Новая песня "Cosima" — размышление о проблеме взаимоотношений и существования настоящей любви.

Два года назад группа выпустила свой второй альбом "Epidemie", который попал в топ-50 официальных немецких альбомных чартов. Коллектив выбрал направление Neue Deutsche Härte с элементами готики, электроники и рока. Молодые музыканты уже отметились выступлениями на поддержке у MEGAHERZ, UNZUCHT и FEUERSCHWANZ, а также на легендарном фестивале MERA LUNA.




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