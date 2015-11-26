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Новое видео SCHATTENMANN



"F.U.C.K.Y.O.U.", новое видео группы SCHATTENMANN, представляющей направление Neue Deutsche Härte с элементами готики, электроники и рока, – доступно для просмотра ниже. Это песня взята из нового альбома "Epidemie", который будет выпущен 5 июля на AFM Records. Молодые музыканты уже отметились выступлениями на поддержке у MEGAHERZ, UNZUCHT и FEUERSCHWANZ, а также на легендарном фестивале MERA LUNA.



Трек-лист альбома "Epidemie":



01. Schattenland

02. F.U.C.K.Y.O.U.

03. Schlag für Schlag

04. Epidemie

05. Wahrheit oder Pflicht

06. Ruf der Engel

07. Kopf durch die Wand

08. Schwarz = Religion

09. Gewissen

10. Darkroom

11. Nadel und Faden

12. Phantom







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