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Schattenmann

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Новое видео SCHATTENMANN



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"F.U.C.K.Y.O.U.", новое видео группы SCHATTENMANN, представляющей направление Neue Deutsche Härte с элементами готики, электроники и рока, – доступно для просмотра ниже. Это песня взята из нового альбома "Epidemie", который будет выпущен 5 июля на AFM Records. Молодые музыканты уже отметились выступлениями на поддержке у MEGAHERZ, UNZUCHT и FEUERSCHWANZ, а также на легендарном фестивале MERA LUNA.

Трек-лист альбома "Epidemie":

01. Schattenland
02. F.U.C.K.Y.O.U.
03. Schlag für Schlag
04. Epidemie
05. Wahrheit oder Pflicht
06. Ruf der Engel
07. Kopf durch die Wand
08. Schwarz = Religion
09. Gewissen
10. Darkroom
11. Nadel und Faden
12. Phantom




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