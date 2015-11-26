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Новое видео SCHATTENMANN
"Choleriker", новое видео группы SCHATTENMANN, доступно для просмотра ниже.
Пару лет назад представители молодого поколения NDH-сцены выпустили свой второй альбом "Epidemie", который совершил прорыв в официальных немецких альбомных чартах (№ 32). Коллектив выбрал направление Neue Deutsche Härte с элементами готики, электроники и рока. Молодые музыканты уже отметились выступлениями в поддержку MEGAHERZ, UNZUCHT и FEUERSCHWANZ, а также на легендарном фестивале MERA LUNA. После релиза "Epidemie" группа была какое-то время неактивна, но сейчас вернулась на сцену с новым синглом "Choleriker".
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