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*MEGADETH кинули автора обложки? 35
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 13
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Schattenmann

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11 фев 2023 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

11 дек 2022 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

7 ноя 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

11 окт 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN с участием J.B.O.

7 авг 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

28 июн 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

26 апр 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

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Новое видео SCHATTENMANN



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"Hände hoch", новое видео SCHATTENMANN, доступно для просмотра ниже.

Фронтмен SCHATTENMANN Frank Herzig прокомментировал новую песню:

"Всегда происходят события, которые меняют нашу жизнь или влияют на нее. У вас всегда есть два варианта, как справиться с этим: сунуть голову в песок и увидеть все в темном свете или попытаться извлечь максимум из каждой ситуации и не позволить забрать у вас радость жизни. Девиз этой песни - "Мы превращаем дерьмо в золото"!




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