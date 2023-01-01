"Hände hoch", новое видео SCHATTENMANN, доступно для просмотра ниже.
Фронтмен SCHATTENMANN Frank Herzig прокомментировал новую песню:
"Всегда происходят события, которые меняют нашу жизнь или влияют на нее. У вас всегда есть два варианта, как справиться с этим: сунуть голову в песок и увидеть все в темном свете или попытаться извлечь максимум из каждой ситуации и не позволить забрать у вас радость жизни. Девиз этой песни - "Мы превращаем дерьмо в золото"!
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