сегодня



Новое видео SCHATTENMANN



"Hände hoch", новое видео SCHATTENMANN, доступно для просмотра ниже.



Фронтмен SCHATTENMANN Frank Herzig прокомментировал новую песню:



"Всегда происходят события, которые меняют нашу жизнь или влияют на нее. У вас всегда есть два варианта, как справиться с этим: сунуть голову в песок и увидеть все в темном свете или попытаться извлечь максимум из каждой ситуации и не позволить забрать у вас радость жизни. Девиз этой песни - "Мы превращаем дерьмо в золото"!







+0 -0



просмотров: 57

