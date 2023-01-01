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*Новое видео METALLICA 65
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 16
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
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Schattenmann

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31 мар 2023 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

11 фев 2023 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

11 дек 2022 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

7 ноя 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

11 окт 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN с участием J.B.O.

7 авг 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

28 июн 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

26 апр 2021 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

16 июл 2020 : 		 SCHATTENMANN против EISFABRIK

29 сен 2019 : 		 Участники MEGAHERZ, NORD и EISFABRIK в новом видео SCHATTENMANN

23 июн 2019 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

8 апр 2019 : 		 Новое видео SCHATTENMANN

25 фев 2019 : 		 SCHATTENMANN подписали контракт с AFM Records

26 ноя 2017 : 		 Панорамное видео от SCHATTENMANN
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|||| сегодня

Новое видео SCHATTENMANN



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"Dickpic" (feat. Anna Lux), новое видео SCHATTENMANN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Día De Muertos", который будет выпущен 30 июня 2023 года на AFM Records.

Провокационный и поучительный одновременно, новый сингл "Dickpic" немецкой дарк-рок группы SCHATTENMANN рассказывает неудобную правду об отстойном опыте, который сегодня приходится получать многим женщинам в цифровом мире.




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