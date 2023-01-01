"Dickpic" (feat. Anna Lux), новое видео SCHATTENMANN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Día De Muertos", который будет выпущен 30 июня 2023 года на AFM Records.
Провокационный и поучительный одновременно, новый сингл "Dickpic" немецкой дарк-рок группы SCHATTENMANN рассказывает неудобную правду об отстойном опыте, который сегодня приходится получать многим женщинам в цифровом мире.
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