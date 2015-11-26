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Symphony X

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23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 май 2015 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в июле

12 апр 2015 : 		 SYMPHONY X завершили работу над альбомом

7 апр 2015 : 		 Басист SYMPHONY X вернется в HEATHEN'S RAGE

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12 дек 2014 : 		 SYMPHONY X "практически завершили" запись нового альбома

9 сен 2014 : 		 SYMPHONY X начнут запись на этой неделе

5 дек 2013 : 		 Басист SYMPHONY X работает над сольным альбомом

4 мар 2013 : 		 Барабанщик SYMPHONY X благодарит за поддержку

28 фев 2013 : 		 Барабанщик SYMPHONY X перенес сердечный приступ

30 апр 2011 : 		 Новая песня SYMPHONY X

22 апр 2011 : 		 Новая песня SYMPHONY X

29 мар 2011 : 		 Вокалист SYMPHONY X о новом альбоме

25 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SYMPHONY X

3 мар 2011 : 		 SYMPHONY X исполнили новый трек на концерте

28 фев 2011 : 		 SYMPHONY X исполнили новый трек на концерте
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У SYMPHONY X нет готовых песен



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Гитарист SYMPHONY X Michael Romeo в недавнем разговоре ответил на вопрос, начал ли он работу над новым материалом:

«Всегда есть место отрывкам, которые я сочиняю, и я всегда об этом думаю. Летом вышел сольник, а сейчас уже новый год, ты думаешь что-то типа: "Окей, чувак, а..." Я говорил с ребятами, мы поедем в небольшой тур весной. И да — мы говорили о том, что делать дальше, может, мы ещё поедем с концертами, а может, и подумаем о записи. Так что да — мы возвращаемся в дело».

Romeo добавил, что «законченных треков» нет:

«Но я не беспокоюсь на этот счёт. Это не будет длиться долго. Думаю, что каждый из нас, записав свои сольные работы и поработав в разных стилях, просто взял небольшую паузу от группы, ради того, чтобы попробовать что-то иное. Но когда ты возвращаешься, то понимаешь: "О да, это именно то, что и нужно. Вот что мы будем делать". Так что иногда такие перерывы идут на пользу. Я не беспокоюсь на этот счёт, ведь в какой-то момент мы поймём, что и как нам делать дальше. Но как я уже и сказал ранее, мы едем в тур, соберёмся вместе и начнём обсуждать планы насчёт других концертов и записи. Но я всегда сочиняю, всегда пишу. Так что дело лишь в постановке вопроса: вот это надо сделать для записи. И затем ты начнёшь собирать песни воедино, работать над темами и всем прочим. И когда это идёт очень быстро, когда у тебя есть чёткая цель, то ты прекрасно знаешь, что тебе делать и как. И пока я не знаю, что мы хотим и как. Так что нужно подождать и посмотреть».



SYMPHONY X Has No Finished Songs Ready For Next Studio Album




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