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У SYMPHONY X нет готовых песен



Гитарист SYMPHONY X Michael Romeo в недавнем разговоре ответил на вопрос, начал ли он работу над новым материалом:



«Всегда есть место отрывкам, которые я сочиняю, и я всегда об этом думаю. Летом вышел сольник, а сейчас уже новый год, ты думаешь что-то типа: "Окей, чувак, а..." Я говорил с ребятами, мы поедем в небольшой тур весной. И да — мы говорили о том, что делать дальше, может, мы ещё поедем с концертами, а может, и подумаем о записи. Так что да — мы возвращаемся в дело».



Romeo добавил, что «законченных треков» нет:



«Но я не беспокоюсь на этот счёт. Это не будет длиться долго. Думаю, что каждый из нас, записав свои сольные работы и поработав в разных стилях, просто взял небольшую паузу от группы, ради того, чтобы попробовать что-то иное. Но когда ты возвращаешься, то понимаешь: "О да, это именно то, что и нужно. Вот что мы будем делать". Так что иногда такие перерывы идут на пользу. Я не беспокоюсь на этот счёт, ведь в какой-то момент мы поймём, что и как нам делать дальше. Но как я уже и сказал ранее, мы едем в тур, соберёмся вместе и начнём обсуждать планы насчёт других концертов и записи. Но я всегда сочиняю, всегда пишу. Так что дело лишь в постановке вопроса: вот это надо сделать для записи. И затем ты начнёшь собирать песни воедино, работать над темами и всем прочим. И когда это идёт очень быстро, когда у тебя есть чёткая цель, то ты прекрасно знаешь, что тебе делать и как. И пока я не знаю, что мы хотим и как. Так что нужно подождать и посмотреть».















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