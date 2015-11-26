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Symphony X

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25 сен 2020 : 		 SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет

28 май 2020 : 		 Гитарист SYMPHONY X о любимом альбоме

27 май 2020 : 		 Басист SYMPHONY X: «То, что нас называют прогрессивом, стоило нам большого числа поклонников»

13 май 2020 : 		 SYMPHONY X готовы к сочинению

26 фев 2019 : 		 У SYMPHONY X нет готовых песен

5 июл 2018 : 		 SYMPHONY X могут собраться для записи

17 янв 2018 : 		 SYMPHONY X хотят начать работу

10 май 2017 : 		 Барабанщик SYMPHONY X основал новое трио

4 май 2017 : 		 RUSSELL ALLEN: 'Нет никаких планов относительно SYMPHONY X'

23 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYMPHONY X

22 мар 2016 : 		 Видео с выступления SYMPHONY X

20 янв 2016 : 		 Новая песня SYMPHONY X

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 май 2015 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в июле

12 апр 2015 : 		 SYMPHONY X завершили работу над альбомом

7 апр 2015 : 		 Басист SYMPHONY X вернется в HEATHEN'S RAGE

3 фев 2015 : 		 Фронтмен SYMPHONY X не знает когда выйдет новый альбом

12 дек 2014 : 		 SYMPHONY X "практически завершили" запись нового альбома

9 сен 2014 : 		 SYMPHONY X начнут запись на этой неделе

5 дек 2013 : 		 Басист SYMPHONY X работает над сольным альбомом

4 мар 2013 : 		 Барабанщик SYMPHONY X благодарит за поддержку

28 фев 2013 : 		 Барабанщик SYMPHONY X перенес сердечный приступ

30 апр 2011 : 		 Новая песня SYMPHONY X

22 апр 2011 : 		 Новая песня SYMPHONY X
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SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет



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Басист SYMPHONY X Mike LePond в интервью итальянскому сайту Poisoned Rock рассказал о планах группы:

«Я думаю, как только вирус сойдёт на нет, мы станем собираться вместе и сочинять. Я с нетерпением жду возможности вернуться к созданию песен, потому что, как вы, наверное, знаете, мы не выпускали альбомов с 2015 года. Мы работаем иначе, чем те группы, которые выпускают альбомы каждый год. Каждый диск требует очень большой работы, и мы действительно хотим сделать каждую песню как можно лучше. Наши фанаты часто расстраиваются, потому что мы выпускаем альбомы раз в пять лет, но как только выходит наша новая работа, люди рады».

Месяц назад SYMPHONY X объявили новые даты перенесённого североамериканского тура в честь 25-летия группы с PRIMAL FEAR и FIREWIND. Он должен состояться в мае-июне следующего года.

SYMPHONY X Is Waiting For Pandemic To Subside Before Beginning Work On New Album





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Mister


25 сен 2020, 13:18		DVD бы им выпустить хоть один

Xander


25 сен 2020, 19:32		Так это может продолжаться очень-очень долго...
А DVD действительно было бы кстати


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