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SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет



Басист SYMPHONY X Mike LePond в интервью итальянскому сайту Poisoned Rock рассказал о планах группы:



«Я думаю, как только вирус сойдёт на нет, мы станем собираться вместе и сочинять. Я с нетерпением жду возможности вернуться к созданию песен, потому что, как вы, наверное, знаете, мы не выпускали альбомов с 2015 года. Мы работаем иначе, чем те группы, которые выпускают альбомы каждый год. Каждый диск требует очень большой работы, и мы действительно хотим сделать каждую песню как можно лучше. Наши фанаты часто расстраиваются, потому что мы выпускаем альбомы раз в пять лет, но как только выходит наша новая работа, люди рады».



Месяц назад SYMPHONY X объявили новые даты перенесённого североамериканского тура в честь 25-летия группы с PRIMAL FEAR и FIREWIND. Он должен состояться в мае-июне следующего года.













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