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Гитарист SYMPHONY X много работает



Michael Romeo в рамках недавнего интервью рассказал, что активно работает над новым материалом для альбома SYMPHONY X:



«У меня есть материал, и я работаю каждый день, пытаясь что-то придумать. Просто всё идёт медленнее, чем обычно, и я полагаю, что это просто из-за всего происходящего дерьма. Трудно сосредоточиться. Но всё будет хорошо. Будет день, когда я приду сюда [в свою домашнюю студию] и почувствую: "О чёрт. Вот оно. Вот рифф. Вот идея". И я не могу остановиться. Тогда получается: "Ту-ту..." Поезд едет. Но у меня уходит на это немного больше времени, чем обычно. Потому что обычно мы говорим о записи, у меня есть несколько идей, и мы начинаем обмениваться ими. А сейчас это просто множество вариантов: "О, я не совсем уверен. У меня есть эта вещь. Мне это не очень нравится. Это хорошо. Давай я завтра попробую что-нибудь другое". Настанет тот день, когда всё просто щелкнет, и это будет из серии: "Ах, чёрт. Вот так. Мы в порядке"».













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