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SYMPHONY X планируют альбом в 2026



Басист SYMPHONY X Mike LePond рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«[Мы работаем над новым материалом уже] много лет. Много лет. Мы работаем над новым альбомом, и в нем будет все то, что вы, ребята, любите. В нем будут мощные симфонические композиции, тяжелые риффы, классические [элементы]. В нем будет все это.



Когда мы пишем, на это просто нужно время, потому что [гитарист и основной автор песен SYMPHONY X] Michael Romeo придерживается правила, согласно которому не должно быть песен-филлеров, песен, которые типа „А, это неплохо“. И они отправляются в мусор. Все они должны быть такими, чтобы, по крайней мере, мы считали их отличными. Они все должны быть такими.



Фанаты говорят: «Эй, как давно все это было». Но мы обещаем вам, что это случится. Все будет хорошо».



На вопрос о том, когда же это произойдет, Mike ответил:



«Я могу только предположить — к концу года, мы, скорее всего, закончим сочинять, так что, по видимому, в 2026 году он может выйти».







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