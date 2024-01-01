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*Умер Пол Ди'Анно 36
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 35
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Symphony X

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У лидера SYMPHONY X полно материала



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В рамках недавней беседы с "Coffee With Ola" гитарист SYMPHONY X Michael Romeo рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«В нашем случае всё не похоже на "Да, мы просто напишем один — как говорится — сингл, а потом просто создадим кучу проходных вещей". Всё должно быть настолько хорошо, насколько это возможно. Так что да, всё становится сложнее и занимает больше времени. А потом случается COVID и куча других событий, и тогда ты думаешь: "О чёрт". Уже прошло, не знаю, восемь лет или что-то вроде того. Я сбился со счёта.

В отличие от прошлого сейчас мы просто не можем как следует отдохнуть. В те времена мы получали какие-то гонорары с дисков и вроде как существовали в режиме простоя, дописывали альбом, а потом снова выпускали новую пластинку и гастролировали. А теперь, получается, эти деньги больше не поступают. Так что нам приходится немного поездить, поддержать дела, поработать над пластинкой и снова выйти на сцену. И так продолжается некоторое время. Я сочиняю почти всё сам, так что для меня это тяжело, потому что сначала ты сидишь в студии который месяц над идеями, пытаясь собрать всё воедино, а потом осознаёшь: "Ой, нам нужно ехать в тур". Ладно, круто. Мы делаем своё дело. А потом ты возвращаешься и думаешь: "Над чем, б$$$ь, я тогда работал? Где был этот рифф?" И ты пытаешься отсортировать все эти элементы. А потом ты думаешь: "У меня есть много новых идей". И тогда они добавляются к имеющимся. А потом, спустя долгое время, ты думаешь: "Боже мой, да тут столько всего, что я не могу с этим справиться". Материала много — около трёх часов — но теперь он обретает какой-то смысл».

Michael сказал о том, когда SYMPHONY X могут закончить сочинять материал для следующего альбома:

«Потребуется некоторое время, чтобы всё упорядочить. Не то чтобы там ничего не было. Нам не нужно начинать с нуля. Есть довольно много всего. Это просто ошеломляет. Не припомню такого, чтобы я был настолько перегружен количеством материала, потому что за последние полтора года или что-то в этом роде каждый раз, когда был перерыв, я думал: "Ладно, сочиню что-нибудь". Я не останавливался в раздумьях: "Надо заканчивать". У меня появлялись новые идеи, и я продолжал над ними работать. Так что теперь, вроде как всё в порядке, я больше не сочиняю. Сейчас занимаюсь аранжировками».




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