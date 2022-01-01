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SYMPHONY X планируют новый альбом



Вокалист SYMPHONY X рассказал об ощущениях от возвращения в тур:



«Опыт был незабываемым. Я должен сказать вам, какое впечатление на меня произвели люди, фанаты. Мы играли на тех площадках, где обычно, как мы знаем, у нас всё получается, и у нас всё получалось, но мы играли и на тех площадках, где мы никогда традиционно не собирали много людей, не продавали много атрибутики или чего-то подобного, и это было просто потрясающе, и так было на протяжении всего тура. Люди приходили в такие места, как Денвер, штат Колорадо, — я не мог поверить, сколько там было людей. И так было на протяжении всего тура — я был просто поражён. Шоу в Лос-Анджелесе, конечно, было великолепным; шоу в Нью-Йорке было великолепным; но это были рынки вне тура, я полагаю, эти "рынки Б", можно называть их так — с точки зрения бизнеса или... Для меня шоу — это шоу; мне всё равно, где оно проходит. Но я знаю, что специалисты по подсчёту прибыли хотят видеть прогресс, так что мы определённо добились успеха. Встретить всех этих людей было очень приятно. И они по-настоящему жаждали этого — конечно, все мы жаждем развлечений — и это сделало турне ещё лучше. Так что мы отлично провели время. Ну и конечно же, Южная Америка, где мы выступали в некоторых местах, в которых мы ранее играли, когда были на пике популярности, мы снова вернулись в те залы. Это было очень круто. Я не могу описать словами, насколько я доволен турами, которые мы провели, и я с нетерпением жду новых выступлений с этими ребятами. Я думаю, это была отличная тусовка, и я хочу, чтобы группа не останавливалась на достигнутом. Я думаю, что мы прикоснулись к чему-то такому — у нас есть такая тема как "наследие-такое-себе-всё ещё актуальность"; это на самом деле странно. Впрочем, SYMPHONY X всегда были такими».



На вопрос о том, когда поклонникам стоит ждать нового материала, он ответил:



«Мы нацелились на следующий год. Пока план именно такой».







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