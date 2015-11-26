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RAVAGE сменили барабанщика



Американская группа RAVAGE объявила о том, что место за барабанной установкой займет Toni Belchior. Derek Jay сосредоточит своё внимание на группе SEAX. В настоящий момент коллектив работает над двойным альбомом оригинальных записей и кавер-диском.













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