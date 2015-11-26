Фраза, имя группы
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все новости группы
Ravage
США
Heavy Metal
Speed Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/swwr
Facebook:
https://www.facebook.com/RavageTheEarth
28 фев 2019
:
RAVAGE сменили барабанщика
26 июн 2018
:
Видео с текстом от RAVAGE
13 апр 2017
:
Видео с текстом от RAVAGE
10 фев 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома RAVAGE
7 июл 2016
:
Видео с текстом от RAVAGE
11 июн 2015
:
RAVAGE нашли художника
23 авг 2011
:
Концертное видео RAVAGE
10 май 2011
:
RAVAGE планируют съемки концерта
9 ноя 2010
:
Новое видео RAVAGE
сегодня
RAVAGE
сменили барабанщика
Американская группа RAVAGE объявила о том, что место за барабанной установкой займет Toni Belchior. Derek Jay сосредоточит своё внимание на группе SEAX. В настоящий момент коллектив работает над двойным альбомом оригинальных записей и кавер-диском.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).