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Ravage

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RAVAGE сменили барабанщика



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Американская группа RAVAGE объявила о том, что место за барабанной установкой займет Toni Belchior. Derek Jay сосредоточит своё внимание на группе SEAX. В настоящий момент коллектив работает над двойным альбомом оригинальных записей и кавер-диском.

RAVAGE Part Ways With Drummer DEREK JAY; Replacement Announced





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