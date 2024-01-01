Видео с текстом от RAVAGE

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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
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Ravage

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RAVAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню Spider On The World, в котором использована работа Andreas'a Marschall'a:

«Мы решили попробовать что-то необычное с этим последним промо-роликом. Мы отдали все в руки графического художника Alcides Burn, и он придумал нечто довольно крутое, поскольку объединил обложку с некоторыми анимированными элементами собственного изобретения. Песня также немного отличается от других, поскольку она сочетает в себе трэш-металл и мелодичный хэви-металл, но мы экспериментировали с фальцетными вокальными партиями в духе King Diamond и даже с блэк-металлическим вокалом. Продюсирование этого альбома очень многослойное, как и лирические темы. С одной стороны, это песня о гигантском роботе-инопланетянине, атакующем Землю, но на самом деле она посвящена распространению дезинформации и заблуждений во всемирной паутине и их влиянию на человечество!»

Выход альбома Spider On The World намечен на 19 апреля:

"Manmade Ice Age"
"The Call To Order"
"Sign Of The Spider"
"Ravage In Peace"
"Without A Trace"
"Amazon Burning"
"Corruption Of Blood"
"Spider On The World"
"From The Mouth Of Pain"
"Face Of Infamy"

RAVAGE Debut Animated Lyric Video For "Spider On The World"




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