Видео с текстом от RAVAGE



RAVAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню Spider On The World, в котором использована работа Andreas'a Marschall'a:



«Мы решили попробовать что-то необычное с этим последним промо-роликом. Мы отдали все в руки графического художника Alcides Burn, и он придумал нечто довольно крутое, поскольку объединил обложку с некоторыми анимированными элементами собственного изобретения. Песня также немного отличается от других, поскольку она сочетает в себе трэш-металл и мелодичный хэви-металл, но мы экспериментировали с фальцетными вокальными партиями в духе King Diamond и даже с блэк-металлическим вокалом. Продюсирование этого альбома очень многослойное, как и лирические темы. С одной стороны, это песня о гигантском роботе-инопланетянине, атакующем Землю, но на самом деле она посвящена распространению дезинформации и заблуждений во всемирной паутине и их влиянию на человечество!»



Выход альбома Spider On The World намечен на 19 апреля:



"Manmade Ice Age"

"The Call To Order"

"Sign Of The Spider"

"Ravage In Peace"

"Without A Trace"

"Amazon Burning"

"Corruption Of Blood"

"Spider On The World"

"From The Mouth Of Pain"

"Face Of Infamy"







