Новый ЕР RAVAGE выйдет осенью



RAVAGE выпустят новый ЕР, получивший название "The Worldwide Resistance", второго ноября — релиз будет доступен на 12"-цветном виниле тиражом триста копий.



Трек-лист:



"The Worldwide Resistance"

"Know It All"

"Amazon Burning"

"The Derelict City" (2020 remix)







