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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 23
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
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Ravage

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29 ноя 2023 : 		 Новое видео RAVAGE

2 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от RAVAGE

3 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от RAVAGE

14 сен 2020 : 		 Новое видео RAVAGE

8 сен 2020 : 		 Новый ЕР RAVAGE выйдет осенью

16 авг 2019 : 		 Гитарист RAVAGE / IRON WILL повредил палец

28 фев 2019 : 		 RAVAGE сменили барабанщика

26 июн 2018 : 		 Видео с текстом от RAVAGE

13 апр 2017 : 		 Видео с текстом от RAVAGE

10 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RAVAGE

7 июл 2016 : 		 Видео с текстом от RAVAGE

11 июн 2015 : 		 RAVAGE нашли художника

23 авг 2011 : 		 Концертное видео RAVAGE

10 май 2011 : 		 RAVAGE планируют съемки концерта

9 ноя 2010 : 		 Новое видео RAVAGE
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|||| сегодня

Новое видео RAVAGE



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"Manmade Ice Age", новое видео группы RAVAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в начале 2024 года.

RAVAGE Release Official Music Video For New Single "Manmade Ice Age"




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