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Гитарист METALLICA упал на сцене
33
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце...
33
Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»
32
DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
23
HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом
19
PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай...
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19
Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших си...
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15
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Гитарист METALLICA упал на сцене
33
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце...
33
Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»
32
DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
23
HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом
19
все новости группы
Ravage
США
Heavy Metal
Speed Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/swwr
Facebook:
https://www.facebook.com/RavageTheEarth
29 ноя 2023
:
Новое видео RAVAGE
2 ноя 2023
:
Видео с текстом от RAVAGE
3 ноя 2020
:
Видео с текстом от RAVAGE
14 сен 2020
:
Новое видео RAVAGE
8 сен 2020
:
Новый ЕР RAVAGE выйдет осенью
16 авг 2019
:
Гитарист RAVAGE / IRON WILL повредил палец
28 фев 2019
:
RAVAGE сменили барабанщика
26 июн 2018
:
Видео с текстом от RAVAGE
13 апр 2017
:
Видео с текстом от RAVAGE
10 фев 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома RAVAGE
7 июл 2016
:
Видео с текстом от RAVAGE
11 июн 2015
:
RAVAGE нашли художника
23 авг 2011
:
Концертное видео RAVAGE
10 май 2011
:
RAVAGE планируют съемки концерта
9 ноя 2010
:
Новое видео RAVAGE
сегодня
Новое видео RAVAGE
"Manmade Ice Age", новое видео группы RAVAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в начале 2024 года.
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Конкурсы
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Рецензии
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Сообщений нет