Новое видео RAVAGE



"Ravage In Peace", новое видео группы RAVAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома Spider On The World, релиз которого намечен на 19 апреля:



"Manmade Ice Age"

"The Call To Order"

"Sign Of The Spider"

"Ravage In Peace"

"Without A Trace"

"Amazon Burning"

"Corruption Of Blood"

"Spider On The World"

"From The Mouth Of Pain"

"Face Of Infamy"







