Новое видео RAVAGE



"Amazon Burning", новое видео группы RAVAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Worldwide Resistance", выходящего 2 ноября.



Трек-лист:



"The Worldwide Resistance"

"Know It All"

"Amazon Burning"

"The Derelict City" (2020 remix)







