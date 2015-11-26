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Lacrimas Profundere

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14 мар 2019 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле

14 сен 2016 : 		 Концертное видео LACRIMAS PROFUNDERE

25 авг 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE представили новую песню

12 авг 2016 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

4 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

2 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

6 июн 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE на Oblivion/SPV

7 май 2014 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

22 май 2013 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

1 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

15 апр 2013 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в мае

15 мар 2013 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE остались на NAPALM RECORDS

4 ноя 2011 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

21 апр 2010 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

22 мар 2010 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE расстались с басистом

27 янв 2010 : 		 Название нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

6 янв 2010 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE планируют новый альбом в 2010

18 июл 2009 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

17 дек 2008 : 		 Подарок от LACRIMAS PROFUNDERE

29 ноя 2008 : 		 Создайте сет-лист концерта LACRIMAS PROFUNDERE

13 май 2008 : 		 Видео LACRIMAS PROFUNDERE "A Pearl" в сети

6 май 2008 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

23 янв 2008 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE завершили микширование нового альбома

29 дек 2007 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE выпустят новый альбом в марте

27 сен 2007 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE засядут в студии в октябре

12 апр 2007 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE покинул вокалист
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Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле



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Немецкая группа LACRIMAS PROFUNDERE объявила о том, что её новый альбом "Bleeding The Stars" выйдет 26 июля. Перед этим будут опубликованы три сингла.

У группы появился новый вокалист — Julian Larre. Альбом продюсировал Kristian "Kohle" Kohlmannslehner, а обложку создал бразильский художник Elton Fernandes.

LACRIMAS PROFUNDERE - Bleeding The Stars Album Due In July



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