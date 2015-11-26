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Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле



Немецкая группа LACRIMAS PROFUNDERE объявила о том, что её новый альбом "Bleeding The Stars" выйдет 26 июля. Перед этим будут опубликованы три сингла.



У группы появился новый вокалист — Julian Larre. Альбом продюсировал Kristian "Kohle" Kohlmannslehner, а обложку создал бразильский художник Elton Fernandes.









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