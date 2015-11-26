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все новости группы
Lacrimas Profundere
Германия
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Gothic Metal
Doom Metal
http://www.lacrimas.com
Myspace:
http://www.myspace.com/lacrimasprofundere
Facebook:
https://www.facebook.com/lacrimasprofundereofficial
14 мар 2019
:
Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле
14 сен 2016
:
Концертное видео LACRIMAS PROFUNDERE
25 авг 2016
:
LACRIMAS PROFUNDERE представили новую песню
12 авг 2016
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
4 авг 2016
:
Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
2 авг 2016
:
Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
6 июн 2016
:
LACRIMAS PROFUNDERE на Oblivion/SPV
7 май 2014
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
22 май 2013
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
1 май 2013
:
Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
15 апр 2013
:
Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в мае
15 мар 2013
:
LACRIMAS PROFUNDERE остались на NAPALM RECORDS
4 ноя 2011
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
21 апр 2010
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
22 мар 2010
:
LACRIMAS PROFUNDERE расстались с басистом
27 янв 2010
:
Название нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
6 янв 2010
:
LACRIMAS PROFUNDERE планируют новый альбом в 2010
18 июл 2009
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
17 дек 2008
:
Подарок от LACRIMAS PROFUNDERE
29 ноя 2008
:
Создайте сет-лист концерта LACRIMAS PROFUNDERE
13 май 2008
:
Видео LACRIMAS PROFUNDERE "A Pearl" в сети
6 май 2008
:
Обнародованы даты выхода нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
23 янв 2008
:
LACRIMAS PROFUNDERE завершили микширование нового альбома
29 дек 2007
:
LACRIMAS PROFUNDERE выпустят новый альбом в марте
27 сен 2007
:
LACRIMAS PROFUNDERE засядут в студии в октябре
12 апр 2007
:
LACRIMAS PROFUNDERE покинул вокалист
18 окт 2006
:
Видео LACRIMAS PROFUNDERE "My Velvet Little Darkness" в сети
3 июл 2006
:
LACRIMAS PROFUNDERE: Акция Amazon.com
22 май 2006
:
Обнародована дата выхода нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
19 мар 2006
:
LACRIMAS PROFUNDERE закончили запись нового альбома
6 сен 2005
:
LACRIMAS PROFUNDERE приступают к записи в октябре
сегодня
Новый альбом
LACRIMAS PROFUNDERE
выйдет в июле
Немецкая группа LACRIMAS PROFUNDERE объявила о том, что её новый альбом "Bleeding The Stars" выйдет 26 июля. Перед этим будут опубликованы три сингла.
У группы появился новый вокалист — Julian Larre. Альбом продюсировал Kristian "Kohle" Kohlmannslehner, а обложку создал бразильский художник Elton Fernandes.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).