Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE



LACRIMAS PROFUNDERE выпустят новую работу, получившую название "How To Shroud Yourself With Night", 26 августа на SPV/Steamhammer в следующих вариантах:



- CD DigiPak (incl. poster)

- LP, 140g, cristallo vinyl, printed inner sleeves

- Download / Streaming



Трек-лист:



"Wall Of Gloom"

"A Cloak Woven Of Stars"

"Nebula"

"In A Lengthening Shadow"

"The Curtain Of White Silence"

"Unseen"

"The Vastness Of Infinity"

"To Disappear In You"

"An Invisible Beginning"

"Shroud Of Night"



Видео на "The Curtain Of White Silence" доступно ниже. http://www.lacrimas.com







просмотров: 103