Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE



"Father Of Fate", новое видео группы LACRIMAS PROFUNDERE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bleeding The Stars", выходящего 26 июля на Steamhammer/Oblivion/SPV.



Трек-лист:



"I Knew And Will Forever Know"

"Celestite Woman"

"The Kingdom Solicitude"

"Mother Of Doom"

"Father Of Fate"

"Like Screams In Empty Halls"

"The Reaper"

"After All Those Infinities"

"A Sip Of Multiverse"

"A Sleeping Throne"













