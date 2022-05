сегодня



Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет летом



LACRIMAS PROFUNDERE выпустят новую работу, получившую название "How To Shroud Yourself With Night", 26 августа на SPV/Steamhammer в следующих вариантах:



- CD DigiPak (incl. poster)

- LP, 140g, cristallo vinyl, printed inner sleeves

- Download / Streaming



Трек-лист:



"Wall Of Gloom"

"A Cloak Woven Of Stars"

"Nebula"

"In A Lengthening Shadow"

"The Curtain Of White Silence"

"Unseen"

"The Vastness Of Infinity"

"To Disappear In You"

"An Invisible Beginning"

"Shroud Of Night"







+0 -0



( 1 ) просмотров: 257