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Lacrimas Profundere

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2 май 2022 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет летом

13 июл 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

26 май 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

30 мар 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

14 мар 2019 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле

14 сен 2016 : 		 Концертное видео LACRIMAS PROFUNDERE

25 авг 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE представили новую песню

12 авг 2016 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

4 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

2 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

6 июн 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE на Oblivion/SPV

7 май 2014 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

22 май 2013 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

1 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

15 апр 2013 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в мае

15 мар 2013 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE остались на NAPALM RECORDS

4 ноя 2011 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

21 апр 2010 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

22 мар 2010 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE расстались с басистом

27 янв 2010 : 		 Название нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

6 янв 2010 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE планируют новый альбом в 2010

18 июл 2009 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

17 дек 2008 : 		 Подарок от LACRIMAS PROFUNDERE

29 ноя 2008 : 		 Создайте сет-лист концерта LACRIMAS PROFUNDERE

13 май 2008 : 		 Видео LACRIMAS PROFUNDERE "A Pearl" в сети

6 май 2008 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
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Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет летом



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LACRIMAS PROFUNDERE выпустят новую работу, получившую название "How To Shroud Yourself With Night", 26 августа на SPV/Steamhammer в следующих вариантах:

- CD DigiPak (incl. poster)
- LP, 140g, cristallo vinyl, printed inner sleeves
- Download / Streaming

Трек-лист:

"Wall Of Gloom"
"A Cloak Woven Of Stars"
"Nebula"
"In A Lengthening Shadow"
"The Curtain Of White Silence"
"Unseen"
"The Vastness Of Infinity"
"To Disappear In You"
"An Invisible Beginning"
"Shroud Of Night"

LACRIMAS PROFUNDERE To Release How To Shroud Yourself With Night Album In August




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2 май 2022
C
Corpsegrinder04
Классная новость. Последний альбом с новым вокалёром из Мексики довольно-таки крутой. Напомнил времена Burning a Wish 99-го года. С нетерпением жду продолжения.
Вообще одна из любимейших групп и очень узнаваема в плане звучания. Со своей фишкой так сказать. Это вам не петух с собаками на перепевках.

просмотров: 257

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